Личная жизнь Валерия Меладзе продолжает волновать армию его поклонников
Повод для бурных обсуждений в социальных сетях дал сам музыкант.
Так, Валерий Меладзе опубликовал в своем Instagram поздравительную публикацию по случаю Нового года и нарвался на немилость фанатов.
"Дорогие мои, с наступающим! В этом году хочется пораньше попрощаться с 2020-и уже сейчас сказать Cалют 2021", - написал исполнитель в своем личном микроблоге.
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Несмотря на то, что Валерий Меладзе уже шесть лет живет в браке с экс-ВИА Грой Альбиной Джанабаевой, некоторые поклонники все равно отдают "предпочтение" его бывшей жене Ирине.
Один из пользователей Instagram выразил желание, чтобы Валерий Меладзе ушел от Альбины и вернулся к своей бывшей жене.
"Здравствуйте, Валерий, я желаю, чтобы вы разошлись с Джанабаевой и сошлись с Ириной. Она же мудрая, красивая", - заметил подписчик.
На этот комментарий отреагировала и сама бывшая жена музыканта Ирина, оставив под ним улыбающийся смайл и подпись "Буся".
Сама же Ирина Малухина ранее признавалась, что очень тяжело переживала развод с Валерием Меладзе, но со временем боль утихла.
"С Валерием у нас нормальные отношения — куда здоровее, чем когда-либо, и это ценно для нас обоих. Моя жизнь довольно закрыта, и я не переношу громкие скандалы, поэтому нет внутренней потребности сводить счеты на публике. Исходя из этого, не нужно искать в моих высказываниях скрытые намеки на жареное", - рассказывала ранее бывшая жена Валерия Меладзе.
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