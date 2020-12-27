Экс-ВИА Гра Альбина Джанабаева приятно удивила публику новыми фото

Как передает Politeka.net, 41-летняя певица опубликовала свежие кадры в своем микроблоге в Инстаграм, на которых предстала во время отдыха в Дубае.

Джанабаева, по всей видимости, удобно расположилась на шезлонге - засветив на заднем фоне узнаваемый отель. Звезда продемонстрировала себя с близкого ракурса, опустив пониже лиф от бикини. Красотка блеснула аппетитными "линиями" бюста, подрумяненного под южным солнцем.

Альбина распустила волосы, уложив их на плечо, и надела темные солнцезащитные очки. Пользователи отметили, что звезда не стала краситься - и тем лучше, можно полюбоваться ее натуральной красотой.

На другом кадре Джанабаева засняла морской пейзаж вдали и ракушку, которую держала на ладони.

"Где то всё таки есть другая реальность, параллельная, солнечная....❤️🎄❄️☀️🌊", - подписала снимки счастливая певица.

Пользователи в комментариях попросили, чтобы Альбина выложила фото со своим супругом, певцом Валерием Меладзе - а то кажется, что она отдыхает без него.

"❤️ Вы прекрасны❤️😻"

"Ух ты 😍 Отдохните там и за нас😂☀️"

"Как круто🙏, какая вы хорошенькая, хорошего отдыха😘🤗😍😘"

"Кайф! 💦"

"И без макияжа красивая женщина!"

"вы можете выложить фото вместе с мужем? как вы отдыхаете со своей семьей, вы все супер мы вас любим❤️😍"

"О, это отель Риксос на Пальме Джумейра)) Как хорошо там!!!💥"

Ранее мы сообщали, Джанабаева изумила брутальным образом в брючном костюме. Девушка сидела в кресле, положив ногу на ногу - невозможно глаз оторвать от ее "вкусного" декольте.

Напомним, Меладзе плюнул на все и признался, как изменял жене с Джанабаевой.

А еще Politeka сообщала, что Седокова рассказала о поцелуе с Меладзе, который в итоге женился на Джанабаевой.

Также Politeka писала, что Меладзе не смог скрыть чувств к "темненькой" из его новой ВИА Гры, в сети делают ставки.