Известная певица Альбина Джанабаева восхитила видом в черном топе с декольте

Бывшая участница "ВИА Гры" поражает своей элегантностью в различных фотосессиях, сообщает Politeka.net. В этот раз красотка предстала в черном топе с откровенным декольте, из которого показалась грудь.

Сверху топа Альбина надела черный жакет с изумрудным принтом, брючки были такими же. Звезда обула изящные черные босоножки.

Красотка сделала простую прическу, а макияж лишь подчеркнул ее красоту.

"Молодость проходит, от нее может не остаться и следа, важно то, что остается у вас внутри, что вы транслируете миру и чем наполняете себя. Согласны?", - подписала снимок артистка.

За полчаса пост собрал более 700 лайков и много комментариев.

"Конечно)).. особенно в сочетании с хорошей психотерапией.... 😅🙈🙈", "Это не про вас!))) Вы никогда не стареете)))) С каждым днем всё ярче и ярче ❤️❤️❤️😍😍😍", "Но есть женщины, которые с годами лишь хорошеют! Расцветают!!! Знаю такую... 🌹", "На все 💯! Вы притягиваете и излучаете добро и свет☀️❤️", "Согласна, может молодость проходит, но Ваша красота остается навсегда😌😍💔", "Красавица, солнышко наше. Удачи Вам и всего хорошего", "Красотка🔥🔥🔥", "Альбина❤️, но это не про вас!!! Вы с годами только хорошеете!!!!🙏", "Ну не знааааю)) глядя на Вас, вообще не ощущается, что молодость проходит!", - написали пользователи сети.

Напомним, Альбина Джанабаева опубликовала фотографию, на которой она позирует в довольно пикантном образе. На певице черный боди с обнаженными плечами, коричневый плащ и черные босоножки на высоком каблуке.

Напомним, Меладзе плюнул на все и признался, как изменял жене с Джанабаевой.

А еще Politeka сообщала, что Седокова рассказала о поцелуе с Меладзе, который в итоге женился на Джанабаевой.

Также Politeka писала, что Меладзе не смог скрыть чувств к "темненькой" из его новой ВИА Гры, в сети делают ставки.