Екс-ВІА Гра Альбіна Джанабаєва заінтригувала публіку відвертою фотосесією та двоякою фразою

Як передає Politeka.net, 41-річна дружина Валерія Меладзе опублікувала в своєму мікроблозі в Instagram серію нових знімків, на яких позувала в спокусливому образі.

Так, Джанабаєва постала в чорному боді та на шпильках, давши можливість насолодитися її нев'янучою красою. Зверху артистка накинула довге пальто.

Альбіна позагравала з публікою, покуражившись перед камерою.

"Двоє у Всесвіті, але з однією душею... Ми так міцно пов'язані з тобою ❤️ #soon", - дала волю почуттям співачка.

Користувачі кинулися коментувати побачене. Люди по-різному зрозуміли одкровення Альбіни. Деяким здалося, що романтично налаштована дівчина таким чином натякнула на свою вагітність. Але більшість все ж вважають, що співачка розігріває публіку перед прем'єрою нового хіта.

"Ви при надії? 😍" - "Ахахах... Хто про що 😂 " - "я сподіваюся) дуже б хотілося, щоб це було так) 💞❤️😍"

"Чомусь відчуття, що ви в положенні.👏 Така особлива, погляд інший"

"Заінтригували😍 другий день думаю, про що ж буде пісня❤️"

"Альбіна))))) ми губимося в здогадах😘"

"Яка ж Ви завжди красива... 😱😻🤤Відчуваю пісня буде 🔥"

"Красива!!! Якааа! Я не можуууу! Просто розрив! Ви чудові! Я Вами захоплююся!❤️"

"Пісня про Валерія напевно!"

"Ну все.... ❤️ я заінтригована... 😍🙈"

"Ах яка витончена🔥"

Раніше ми розповідали, в Мережі бурхливо обговорюють незвичайні кадри. Джанабаєва забралася на широке підвіконня разом з подушою і ковдрою, влаштувавши собі там щось на зразок ліжка. Артистка в худі та світлих джинсах, з пучком на голові, виглядала так, ніби скинула років двадцять.

Нагадаємо, що розпалена дружина Меладзе Джанабаєва в одному рушнику здалася після баньки.

Портал Politeka писав, що 41-річна екс-ВІА ГРА Джанабаєва скинула ліфчик, показавши, чим спокушає Меладзе.