Екс-ВІА Гра Альбіна Джанабаєва заінтригувала публіку відвертою фотосесією та двоякою фразою
Як передає Politeka.net, 41-річна дружина Валерія Меладзе опублікувала в своєму мікроблозі в Instagram серію нових знімків, на яких позувала в спокусливому образі.
Так, Джанабаєва постала в чорному боді та на шпильках, давши можливість насолодитися її нев'янучою красою. Зверху артистка накинула довге пальто.
Альбіна позагравала з публікою, покуражившись перед камерою.
"Двоє у Всесвіті, але з однією душею... Ми так міцно пов'язані з тобою ❤️ #soon", - дала волю почуттям співачка.
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Користувачі кинулися коментувати побачене. Люди по-різному зрозуміли одкровення Альбіни. Деяким здалося, що романтично налаштована дівчина таким чином натякнула на свою вагітність. Але більшість все ж вважають, що співачка розігріває публіку перед прем'єрою нового хіта.
"Ви при надії? 😍" - "Ахахах... Хто про що 😂 " - "я сподіваюся) дуже б хотілося, щоб це було так) 💞❤️😍"
"Чомусь відчуття, що ви в положенні.👏 Така особлива, погляд інший"
"Заінтригували😍 другий день думаю, про що ж буде пісня❤️"
"Альбіна))))) ми губимося в здогадах😘"
"Яка ж Ви завжди красива... 😱😻🤤Відчуваю пісня буде 🔥"
"Красива!!! Якааа! Я не можуууу! Просто розрив! Ви чудові! Я Вами захоплююся!❤️"
"Пісня про Валерія напевно!"
"Ну все.... ❤️ я заінтригована... 😍🙈"
"Ах яка витончена🔥"
Раніше ми розповідали, в Мережі бурхливо обговорюють незвичайні кадри. Джанабаєва забралася на широке підвіконня разом з подушою і ковдрою, влаштувавши собі там щось на зразок ліжка. Артистка в худі та світлих джинсах, з пучком на голові, виглядала так, ніби скинула років двадцять.
Нагадаємо, що розпалена дружина Меладзе Джанабаєва в одному рушнику здалася після баньки.
Портал Politeka писав, що 41-річна екс-ВІА ГРА Джанабаєва скинула ліфчик, показавши, чим спокушає Меладзе.