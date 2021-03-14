Экс-ВИА Гра Альбина Джанабаева заинтриговала публику откровенной фотосессией и двоякой фразой
Как передает Politeka.net, 41-летняя жена Валерия Меладзе опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм серию новых снимков, на которых позировала в соблазнительном образе.
Так, Джанабаева предстала в черном боди и на шпильках, дав возможность насладиться ее неувядающей красотой. Сверху артистка накинула длинное пальто.
Альбина позаигрывала с публикой, покуражившись перед камерой.
"Двое во Вселенной, но с одной душой... Мы так крепко связаны с тобой ❤️ #soon", - дала волю чувствам певица.
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Пользователи кинулись комментировать увиденное. Люди по-разному поняли откровение Альбины. Некоторым показалось, что романтически настроенная Альбина таким образом намекнула на свою беременность. Но большинство все же полагают, что певица разогревает публику перед премьерой нового хита.
"Вы в положении? 😍" - "Ахахах... Кто о чём 😂" - "Я надеюсь) очень бы хотелось, чтоб это было так) 💞❤️😍"
"Почему-то ощущение, что Вы в положении.👏 Такая особенная, взгляд другой"
"Заинтриговали😍 Второй день думаю, о чём же будет песня❤️"
"Альбина ))))) Мы теряемся в догадках😘"
"Какая же Вы всегда красивая... 😱😻🤤 Чувствую песня будет 🔥"
"Красивая!!! Какаяяяя! Я не могуууу! Просто разрыв! Вы великолепны! Я Вами восхищаюсь!❤️"
"Песня о Валерии наверно!"
"Ну всё.... ❤️ я заинтригована... 😍🙈"
"Ах какая изящная🔥"
Ранее мы рассказывали, в Сети бурно обсуждают необычные кадры. Джанабаева забралась на широкий подоконник вместе с подушой и одеялом, устроив себе там нечто наподобие постели. Артистка в худи и светлых джинсах, с пучком на голове, выглядела так, будто скинула лет двадцать.
Напомним, что разгоряченная жена Меладзе Джанабаева в одном полотенце показалась после баньки.
Портал Politeka писал, что 41-летняя экс-ВИА ГРА Джанабаева сбросила лифчик, показав, чем соблазняет Меладзе.