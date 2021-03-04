Экс-ВИА Гра Альбина Джанабаева порадовала поклонников игривым настроением и сочным кадром

Как передает Politeka.net, 41-летняя певица опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в романтичном образе.

Альбина забралась на широкий подоконник вместе с подушой и одеялом, устроив себе там нечто наподобие постели. Девушка позировала в небесном худи и светлых джинсах, собрав волосы в пучок, который уже успел растрепаться.

Артистка согнула ноги в коленях, одарив поклонников нежной улыбкой.

"И пусть за окном непогода... утро у нас с вами все равно доброе 💕", - написала звезда. При этом, судя по снимку, день у нее начался не в компании супруга, певца Валерия Меладзе.

Пользователи кинулись комментировать увиденное:

"как девочка🤩"

"Прекрасная!!!😍 и Вам, хорошего дня и настроения!!!!🤗🌹"

"Романтично😍"

"Как девчонка прям, не узнала😍"

"Ну всё, теперь утро точно доброе😍 Хорошего вам дня❤️"

"Такая мягкая и пушистая❤️😍🙏!"

Ранее мы сообщали, что счастливая Джанабаева показала в Сети редкое фото с внебрачным сыном Меладзе. Константину исполнилось 17 лет, и его мать не удержалась, чтобы не поздравить.

Альбине с Валерием пришлось 10 лет прятать маленького Костю от публики, пока они не решились раскрыть тайну о своем романе. Мальчик родился в 2004 году, когда его отец еще был женат на другой женщине.

Напомним, что разгоряченная жена Меладзе Джанабаева в одном полотенце показалась после баньки.

Портал Politeka писал, что 41-летняя экс-ВИА ГРА Джанабаева сбросила лифчик, показав, чем соблазняет Меладзе.

Также на Politeka писали, как Джанабаева не выдержала и показала, какой ее видит Меладзе по утрам.