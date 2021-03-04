Экс-ВИА Гра Альбина Джанабаева порадовала поклонников игривым настроением и сочным кадром
Как передает Politeka.net, 41-летняя певица опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в романтичном образе.
Альбина забралась на широкий подоконник вместе с подушой и одеялом, устроив себе там нечто наподобие постели. Девушка позировала в небесном худи и светлых джинсах, собрав волосы в пучок, который уже успел растрепаться.
Артистка согнула ноги в коленях, одарив поклонников нежной улыбкой.
"И пусть за окном непогода... утро у нас с вами все равно доброе 💕", - написала звезда. При этом, судя по снимку, день у нее начался не в компании супруга, певца Валерия Меладзе.
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Пользователи кинулись комментировать увиденное:
"как девочка🤩"
"Прекрасная!!!😍 и Вам, хорошего дня и настроения!!!!🤗🌹"
"Романтично😍"
"Как девчонка прям, не узнала😍"
"Ну всё, теперь утро точно доброе😍 Хорошего вам дня❤️"
"Такая мягкая и пушистая❤️😍🙏!"
Ранее мы сообщали, что счастливая Джанабаева показала в Сети редкое фото с внебрачным сыном Меладзе. Константину исполнилось 17 лет, и его мать не удержалась, чтобы не поздравить.
Альбине с Валерием пришлось 10 лет прятать маленького Костю от публики, пока они не решились раскрыть тайну о своем романе. Мальчик родился в 2004 году, когда его отец еще был женат на другой женщине.
Напомним, что разгоряченная жена Меладзе Джанабаева в одном полотенце показалась после баньки.
Портал Politeka писал, что 41-летняя экс-ВИА ГРА Джанабаева сбросила лифчик, показав, чем соблазняет Меладзе.
Также на Politeka писали, как Джанабаева не выдержала и показала, какой ее видит Меладзе по утрам.