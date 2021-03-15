Екс-ВІА Гра Альбіна Джанабаєва повідомила про вагітність
Як передає Politeka.net, 41-річна дружина 55-річного Валерія Меладзе опублікувала у своєму мікроблозі в Instagram нове фото і зачекалася новиною.
"В очікуванні", - коротко написала вона, підтвердивши тим самим з'явилися раніше здогади.
На фото вона відображена в ефектному чорному платті-максі, яке підкреслює круглий животик. Схоже, що народить співачка вже зовсім скоро.
Артистку вітають у мережі.
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"Яке щастя", "Супер", "Вітаю", "Ось це даааа) вітаю!", "Як здорово, вітаємо", "Будьте щасливі", "Вітаю! Донечку бажаю", "Як я рада за Вашу сім'ю 😍 😍 😍 😍здоров'я і благополуччя вам ❤ Вам дуже йде", "Ось це новина", "Ну все, таємницю відкрито, вітаю", - пишуть в коментарях.
Разом з тим, не всі повірили, що Джанабаєва зараз вагітна. Дехто запідозрив, що фото архівне.
Зазначимо, Джанабаєва і Меладзе, за даними ЗМІ, оформили шлюб в 2014 році. У листопаді 2018 року вони вперше дали спільне інтерв'ю, в якому розповіли про своє сімейне життя.
У пари є дві дитини Костянтин 2004 року народження і Лука 2014 року народження. У травні 2019 року Джанабаєва повідомила, що вони з чоловіком планують народити третю дитину.
Відзначимо, у Меладзе також є три дочки від першого шлюбу.
Нагадаємо, що розпалена дружина Меладзе Джанабаєва в одному рушнику здалася після баньки.
Портал Politeka писав, що 41-річна екс-ВІА ГРА Джанабаєва скинула ліфчик, показавши, чим спокушає Меладзе.
Також на Politeka писали, як Джанабаєва не витримала і показала, якою її бачить Меладзе вранці.