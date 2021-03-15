Экс-ВИА Гра Альбина Джанабаева сообщила о беременности
Как передает Politeka.net, 41-летняя жена 55-летнего Валерия Меладзе опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм новое фото и пожделилась новостью.
«В ожидании», - коротко написала она, подтвердив тем самым появившиеся ранее догадки.
На фото она запечатлена в эффектном черном платье-макси, которое подчеркивает круглый животик. Похоже, что родит артистка уже совсем скоро.
Артистку поздравляют в Сети.
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«Какое счастье», «Супер», «Поздравляю», «Вот это даааа) поздравляю!», «Как здорово, поздравляем», «Будьте счастливы», «Поздравляю! Доченьку желаю», «как я рада за Вашу семью 😍😍😍😍здоровья и благополучия Вам ❤ Вам очень идёт», «Вот это новость», "Ну все, тайна откріта, поздравляю", - пишут в комментариях.
Вместе с тем, не все поверили, что Джанабаева сейчас беременна. Некоторые заподозрили, что фото архивное.
Отметим, Джанабаева и Меладзе, по данным СМИ, оформили брак в 2014 году. В ноябре 2018 года они впервые дали совместное интервью, в котором рассказали о своей семейной жизни.
У пары есть два ребенка Константин 2004 года рождения и Лука 2014 года рождения. В мае 2019 года Джанабаева сообщила, что они с мужем планируют родить третьего ребенка.
ОТметим, у Меладзе также есть три дочери от первого брака.
Напомним, что разгоряченная жена Меладзе Джанабаева в одном полотенце показалась после баньки.
Портал Politeka писал, что 41-летняя экс-ВИА ГРА Джанабаева сбросила лифчик, показав, чем соблазняет Меладзе.
Также на Politeka писали, как Джанабаева не выдержала и показала, какой ее видит Меладзе по утрам.