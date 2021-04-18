Колишня солістка групи "ВІА Гра", дружина Валерія Меладзе, Альбіна Джанабаєва, показала ручку своєї новонародженої дівчинки

Відома артистка днями втретє стала мамою, повідомляє Politeka.net. Як стало відомо, у подружжя народилася дівчинка.

Відзначимо, що подружжя вже виховує двох синів: Луку і Костянтина. Також У Валерія є троє дочок від першого шлюбу з Іриною Малухіною: Інга, Софія і Аріна.

Альбіна Джанабаєва поділилася фото з новонародженою крихіткою, показавши її маленьку ручку.

"🌸🌸Щастя..........

Спасибі, дорогі, всім за привітання та побажання,

вони дуже зігрівають 💖 💖 💖 нехай всі добрі слова розлетяться відправникам, зробивши щасливішими і вас🕊 🕊 🕊 💞 💞 💞", - написала артистка.

Також радісна мати показала кульки з написами про те, що на світ з'явилася дівчинка.

За три хвилини публікація зібрала понад 900 лайків і багато коментарів.

"Урааа з народженням принцеси ❤️❤️❤️", " ура!!!!!🍼🍼🍼🍼🍼🍾🍼🍼🍼🍼🍼", "Ойй🥺 обожнюю вас просто, ще раз вітаю!!!💔👼🏼💫♥️♥️♥️", "Вітаю з народженням донечки! Це таке щастя❤️", " Здоров'я і всього найкращого Вашій родині💙 💙 💙", "Альбіночко, вітаю вас!!! Здоров'я і щастя донечці й всьому вашому сімейству!!!!", "Як назвали?))) 😍 ", "Вітаю ❤️❤️❤️ Здоров'я малятку, а мамі спокійних ночей. 😍 😍 😍 ",- написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Альбіна Джанабаєва розповіла про вагітність місяць тому, підкріпивши запис фото, на якому позує в чорній довгій сукні.

Нагадаємо, що покращала Джанабаєва зустріла Ранок на підвіконні, а не в ліжку з Меладзе: "Ну все, тепер точно...".

Також Politeka писала, що 41-річну дружину Меладзе Джанабаєву в тісному боді запідозрили у вагітності:"така особлива, погляд інший".