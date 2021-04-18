Бывшая солистка группы "ВИА Гра", жена Валерия Меладзе, Альбина Джанабаева, показала ручку своей новорожденной девочки

Известная артистка на днях в третий раз стала мамой, сообщает Politeka.net. Как стало известно, у супругов родилась девочка.

Отметим, что супруги уже воспитывают двоих сыновей: Луку и Константина. Также у Валерия есть трое дочерей от первого брака с Ириной Малухиной: Инга, Софья и Арина.

Альбина Джанабаева поделилась фото с новорожденной малышкой, показав ее маленькую ручку.

"🌸🌸Счастье..........

Спасибо, дорогие, всем за поздравления и пожелания, они очень согревают💖💖💖 пусть все добрые слова разлетятся отправителям, сделав счастливее и вас 🕊🕊🕊💞💞💞", - написала артистка.

Также радостная мать показала шарики с надписями о том, что на свет появилась девочка.

За три минуты публикация собрала более 900 лайков и много комментариев.

"Урааа с рождением принцессы ❤️❤️❤️", "ура!!!!!🍼🍼🍼🍼🍼🍾🍼🍼🍼🍼🍼", "Ойй🥺 обожаю Вас просто, еще раз поздравляю!!!💔👼🏼💫♥️♥️♥️", "Поздравляю с рождением доченьки! Это такое счастье❤️", "Здоровья и всего самого хорошего Вашей семье 💙💙💙", "Альбиночка, поздравляю вас!!! Здоровья и счастья доченьке и всему вашему семейству!!!!", "Как назвали?)))😍", "Поздравляю ❤️❤️❤️ Здоровья малышке, а маме спокойных ночей. 😍😍😍", - написали пользователи сети.

Напомним, Альбина Джанабаева рассказала о беременности месяц назад, подкрепив запись фото, на котором позирует в черном длинном платье.

Напомним, что похорошевшая Джанабаева встретила утро на подоконнике, а не в постели с Меладзе: "Ну все, теперь точно...".

Также Politeka писала, что 41-летнюю жену Меладзе Джанабаеву в тесном боди заподозрили в беременности: "Такая особенная, взгляд другой".