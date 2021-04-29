Колишня солістка групи "ВІА Гра", дружина Валерія Меладзе, Альбіна Джанабаєва, показала нові кадри зі своєю новонародженою донькою
Відома артистка нещодавно втретє стала мамою. Як стало відомо, у подружжя народилася дівчинка.
Як повідомляє Politeka.net, Джанабаєва порадувала фоловерів кадрами з прогулянки. Вона зображена поруч з Меладзе і коляскою з малятком.
"Наші перші прогулянки на затишному особистому транспорті", - прокоментувала співачка знімок.
Користувачі Мережі захоплені сімейним кадром.
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"Дружна сім'я, бажані дітки, шикарний вигляд, нехай так буде завжди», "щастя вам", "прекрасні!❤Щастя вам нескінченного", "ви приголомшливі! Захоплююся! Як же приємно на Вас дивитися!!! Я не перестаю захоплюватися! Гарної прогулянки!!! І яскравих вражень», «це так зворушливо», «Мілота», «як мило», "вітаємо", - пишуть в коментарях.
Джанабаєва народила дочку 12 квітня 2021 року. Разом з Меладзе вона також виховує двох синів: Костянтина (2004) і Луку (2014). Ім'я дочки дружини поки що не називають.
Новонароджена стала для Меладзе шостою дитиною. Від першого шлюбу у Меладзе є три дочки: Інга (1991), Софія (1999) і Аріна (2002). З їх матір'ю Іриною Меладзе артист розлучився в січні 2014 року. У тому ж році співак зареєстрував шлюб з Джанабаєвої.
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