Бывшая солистка группы "ВИА Гра", жена Валерия Меладзе, Альбина Джанабаева, показала новые кадры со своей новорожденной дочкой

Известная артистка недавно в третий раз стала мамой. Как стало известно, у супругов родилась девочка.

Джанабаева порадовала фолловеров кадрами с прогулки. Она запечатлена рядом с Меладзе и коляской с малышкой, сообщает Politeka.net

«Наши первые прогулки на уютном личном транспорте», - прокомментировала певица снимок.

Пользователи Сети восхищены семейным кадром.

«Дружная семья, желанные детки, шикарный вид, пусть так будет всегда», «Счастья вам», «Прекрасные!❤Счастья Вам бесконечного», «Вы потрясающие! Восхищаюсь! Как же приятно на Вас смотреть!!! Я не перестаю восхищаться! Хорошей прогулки!!! И ярких впечатлений», «Это так трогательно», «Милота», «Как мило», «Поздравляем», - пишут в комментариях.

Джанабаева родила дочь 12 апреля 2021 года. Вместе с Меладзе она также воспитывает двух сыновей: Константина (2004) и Луку (2014). Имя дочери супруги пока что не называют.

Новорожденная стала для Меладзе шестым ребенком. От первого брака у Меладзе есть три дочери: Инга (1991), Софья (1999) и Арина (2002). С их матерью Ириной Меладзе артист развелся в январе 2014 года. В том же году певец зарегистрировал брак с Джанабаевой.

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