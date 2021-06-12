Известная российская певица и бывшая солистка ВИА Гры Альбина Джанабаева пошутила на новом видео с мужем и новорожденной дочерью

Соответствующие кадры артистка выложила на личной странице в Инстаграм, передает Politeka.net (чтобы просмотреть, доскролльте страницу до конца)

На видео 42-летняя Джанабаева рассказала, что совсем недавно Валерий Меладзе получил одну из главных наград «Легенда российского шоубизнеса».

«Всегда было интересно, как живут легенды, куда они ходят, что они видят, что они думают», - размышляет бывшая ВИА Гра.

После этого она наводит камеру на своего супруга Валерия Меладзе, который держит новорожденную дочь Агату.

«Кормить, когда будем малышку?», - спрашивает озабоченный отец.

В комментариях её семье оставили много комплиментов.

"Как мило🤗😍😍😍 и правильно! Настоящий папа молодец☺ хороших выходных вам Альбина. Любим и скучаем🙌🙌🙌❤❤",

"Клёвые какие 😂❤️❤️❤️❤️любви вам , счастья , здоровья , вам и деткам!😍",

"Легендарный отец", - пишут в сети.

Отметим, что звездные супруги частенько показывают поклонникам кадры, как им живется после рождения дочери. При этом артисты не бояться демонстрировать себя уставшими и замученными.

Так, Джанабаева и Валерий Меладзе засветились с черными кругами под глазами. Звезды решили подшутить над своими регулярными недосыпами.

Напомним, что 42-летняя экс-ВИА Гра Джанабаева растрогала снимком с Меладзе и новорожденной дочкой: «Первые прогулки».

Как сообщала Politeka, экс-ВИА Гра Джанабаева после родов решила показать, какой была до славы и брака с Меладзе: "Ох...".

Также Politeka писала, что Джанабаева и Меладзе нашли способ скрыть усталый вид после бессонных ночей: кадры "сладкой парочки".