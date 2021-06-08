Бывшая вокалистка группы "ВИА Гра" и жена Валерия Меладзе Альбина Джанабаева всколыхнула редким фото и откровенным признанием

Как известно, в апреле у 42-летней Альбины и ее 55-летнего мужа появилась на свет дочка, которую назвали Агатой. Девочка стала третьим ребенком в семье, пара уже воспитывает сыновей - 17-летнего Константина и 6-летнего Луку. У Меладзе это вообще уже шестой ребенок.

С рождением крохи Альбина стала реже появляться в Инстаграм, но все же периодически радует фанатов новыми фото, показывая свои материнские будни. В этот раз звезда решила пообщаться с поклонниками, отвечая в "сториз" на их самые разнообразные вопросы, передает Politeka.net.

В частности, у нее поинтересовались, кем она хотела стать в детстве. Джанабаева отыскала в личном архиве черно-белое фото, на котором предстала еще совсем маленькой девочкой, в коротеньком платье, обшитом дождиком, и позировала она возле новогодней елки.

Звезда честно рассказала, кем хотела стать задолго до славы и брака с Меладзе:

"Ох... Хотела быть певицей, актрисой, врачом, ветеринаром... Балериной, а еще принцессой и феей".

Ранее мы писали, Джанабаева с мужем в шутку пожаловались на безсонные ночи, выставив фото, где они на фоне сохнущих распашонок и ползунков с черными кругами под глазами, ужасно растрепанные и уставшие.

"Вот и прошёл месяц!!!Справляемся👌🏻😚😉❤️🤱🏼", - сообщили молодые родители.

"Лучшая семья 🙌 и с чувством юмора всё отлично , усталость вам к лицу😁", - фанаты поддержали артистов.

Напомним, Меладзе и Джанабаева ошарашили замученным видом и кругами под глазами: «Ночи бессонные, зато…».

Как сообщала Politeka, 42-летняя экс-ВИА Гра Джанабаева растрогала снимком с Меладзе и новорожденной дочкой: «Первые прогулки».

Также Politeka писала, что 41-летняя экс-ВИА Гра Джанабаева умилила фото с новорожденной малышкой: "Это такое счастье".