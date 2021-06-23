Бывшая солистка группы "ВИА Гра" Альбина Джанабаева всколыхнула Сеть уникальным кадром
42-летняя певица публиковала черно-белое фото у себя в микроблоге в Инстаграм, на котором собрала вместе своих самых любимых мужчин, передает Politeka.net. Семейный кадр с мужем Валерием Меладзе и сыновьями 17-летним Костей и 6-летним Лукой получился очень "живым" и атмосферным.
Альбина приурочила пост ко дню рождения Валерия, посвятив ему теплые слова: "С днём Рождения, любимый❤️ будь счастлив!!!". Артисту 23 июня исполнилось 56 лет.
Пользователи кинулись обсуждать увиденное. Многие отметили сходство Джанабаевой со старшим сыном, а вот младшенький похож на отца.
"Какое фото!!!!!❤️"
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"Безумно красивые все😍😍😍с днём рождения Валерия!!❤️"
"С днём рождения!❤️ Альбина, у вас самые красивые мужчины 😍"
"Лука! Первый раз... Чудесный парень! 👏👏👏 С праздником вашу семью!"
"У старшего сына глаза мамины. А младший копия папа"
"Пусть будет счастлива вся ваша семья! Спасибо за ваш талант!❤️"
"Какие сыновья 🔥"
"Старший копия мама))) с днём Рождения Валерия💐"
"От всей души примите поздравления. Как же приятно на Вас смотреть"
Отметим, в апреле у Меладзе с Джанабаевой родилась дочка. Певица объявила о своей беременности, будучи уже на последних сроках. Новорожденную девочку назвали Агатой. Молодые родители частенько радуют поклонников забавными кадрами с малышкой.
Напомним, что 42-летняя экс-ВИА Гра Джанабаева растрогала снимком с Меладзе и новорожденной дочкой: «Первые прогулки».
Как сообщала Politeka, экс-ВИА Гра Джанабаева после родов решила показать, какой была до славы и брака с Меладзе: "Ох...".
Также Politeka писала, что Джанабаева и Меладзе нашли способ скрыть усталый вид после бессонных ночей: кадры "сладкой парочки".