Известная российская певица и бывшая солистка ВИА Гры Альбина Джанабаева озадачила уставшим видом

Как сообщает Politeka.net, весной у 42-летней Джанабаевой и ее мужа, исполнителя Валерия Меладзе родилась дочь Агата. Это уже третий ребенок, которого Джанабаева подарила своему возлюбленному. В сети парочка делится с поклонниками подробностями о том, как им живется с новорожденным ребенком. Нередко звезды показывают себя уставшими и замученными.

На свежем фото артистка появилась без макияжа. Она выглядела измотанной.

«Что тут у вас, на «воле» происходит))??? Выбралась на несколько часов...и...время пошло», - подписала фото звезда.

В комментариях ей оставили массу приятных слов. Не обошлось и без колких замечаний.

«Моя вы хорошая», «Без макияжа смелая, молодец», «Мышка серая», «Вы счастливая, выбрались на несколько часов», «Ой, да ничего интересного. Без вас очень скучно», «Усталость пройдет, зато какое счастье растет. Вы очень красивая и талантливая, вы мне очень нравитесь», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Джанабаева и Валерий Меладзе засветились с черными кругами под глазами. Звезды решили подшутить над своими регулярными недосыпами.

Напомним, что 42-летняя экс-ВИА Гра Джанабаева растрогала снимком с Меладзе и новорожденной дочкой: «Первые прогулки».

Как сообщала Politeka, экс-ВИА Гра Джанабаева после родов решила показать, какой была до славы и брака с Меладзе: "Ох...".

Также Politeka писала, что Джанабаева и Меладзе нашли способ скрыть усталый вид после бессонных ночей: кадры "сладкой парочки".