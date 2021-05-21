Відома російська співачка і колишня солістка ВІА Гри Альбіна Джанабаєва розкрила секрет їх з Валерієм Меладзе порятунку від слідів втоми
Зірка показала нове спільне фото з чоловіком на своїй сторінці в Instagram, повідомляє Politeka.net.
12 квітня в сім'ї Меладзе і Джанабаєвої з'явилася третя дитина. При цьому, у Валерія також є три дочки від першого шлюбу.
Новонароджену дівчинку пара назвала Агатою. З моменту її появи на світ життя батьків радикально змінилася. Зовсім недавно вони скаржилися на втому і безсонні ночі, однак, в новому пості Джанабаєва розповіла, що вони навчилися боротися з її слідами.
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"Купили хороший тональний крем, щоб приховати сліди втоми на обличчі))), кому потрібна порада, пишіть в личку", - жартома написала співачка.
На новому знімку вони з Меладзе позують в саду. Пара одягнена в спортивному стилі і виглядає дійсно свіже, ніж на попередньому фото.
Шанувальники тут же почали коментувати пост.
"Крем називається фоторедактор!", "Красиві, щасливі«,» найкращий крем від втоми це хороший сон дитини«," які красиві тут у нас батьки!!! Милота", "Божечки, які ви милі! Най-най, обожнюю", "чудово виглядаєте, солодка парочка!", "Такі красиві обидва", - пишуть люди.
Нагадаємо, Меладзе і Джанабаєва ошелешили замученим виглядом і колами під очима: «Ночі безсонні, зате...».
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