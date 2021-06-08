Колишня вокалістка групи "ВІА Гра" й дружина Валерія Меладзе Альбіна Джанабаєва сколихнула рідкісним фото та відвертим зізнанням

Як відомо, в квітні у 42-річної Альбіни і її 55-річного чоловіка з'явилася на світ дочка, яку назвали Агатою. Дівчинка стала третьою дитиною в сім'ї, пара вже виховує синів - 17-річного Костянтина і 6-річного Луку. У Меладзе це взагалі вже шоста дитина.

З народженням крихітки Альбіна стала рідше з'являтися в Instagram, але все ж періодично радує фанатів новими фото, показуючи свої материнські будні. Цього разу зірка вирішила поспілкуватися з шанувальниками, відповідаючи в "сторіз" на їх найрізноманітніші питання, передає Politeka.net.

Зокрема, у неї поцікавилися, ким вона хотіла стати в дитинстві. Джанабаєва відшукала в особистому архіві чорно-біле фото, на якому постала ще зовсім маленькою дівчинкою, в коротенькій сукні, обшитій дощиком, і позувала вона біля новорічної ялинки.

Зірка чесно розповіла, ким хотіла стати задовго до слави і шлюбу з Меладзе:

"Ох... Хотіла бути співачкою, актрисою, лікарем, ветеринаром... Балериною, а ще принцесою і феєю".

Раніше ми писали, Джанабаєва з чоловіком жартома поскаржилися на безсонні ночі, виставивши фото, де вони на тлі сорочечок і повзунків з чорними колами під очима, жахливо розпатлані й втомлені.

"Ось і пройшов місяць!!! Справляємося👌🏻😚😉❤️🤱🏼", - повідомили молоді батьки.

"Краща сім'я 🙌 і з почуттям гумору все відмінно, втома вам личить😁", - фанати підтримали артистів.

Нагадаємо, Меладзе і Джанабаєва ошелешили замученим виглядом і колами під очима: «ночі безсонні, зате...».

Як повідомляла Politeka, 42-річна екс-ВІА Гра Джанабаєва зворушила знімком з Меладзе і новонародженою донькою: «перші прогулянки».

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