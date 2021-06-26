Бывшая солистка группы "ВИА Гра" Альбина Джанабаева засветилась на светском мероприятии с мужем Валерием Меладзе

42-летняя певица публиковала у себя в микроблоге в Инстаграм, передает Politeka.net.

В апреле у Меладзе с Джанабаевой родилась дочка. Певица объявила о своей беременности, будучи уже на последних сроках. Новорожденную девочку назвали Агатой. Молодые родители частенько радуют поклонников забавными кадрами с малышкой.

При этом не забывают они и о работе.

«Родители Агаты выступили на фестивале @zharafest и уже спешат домой», - написала Джанабаева в новом посте.

На фото Альбина и Валерий полировали в черных брючных костюмах. Ярким акцентом наряда певицы стало украшение в виде красного цветка на шее.

Пользователи Сети восхищаются звездной парой.

«Красавчики какие, Агате, Косте и Луке очень повезло с родителями вы классные», «Идеальная пара», «Вау, красивые такие♥», «Какие вы прекрасные», «Ну вы такие замечательные», «Вы потрясающие родители! Великолепные артисты! Я Вас обожаю! Выступили сегодня просто огонь!!!! Выглядите Вы просто аааааа🔥🔥🔥», «Главное, что счастливые», - пишут в комментариях.

Напомним, что 42-летняя экс-ВИА Гра Джанабаева растрогала снимком с Меладзе и новорожденной дочкой: «Первые прогулки».

Как сообщала Politeka, экс-ВИА Гра Джанабаева после родов решила показать, какой была до славы и брака с Меладзе: "Ох...".

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