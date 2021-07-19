Известная певица Альбина Джанабаева показала как развлекается с мужем

Как пишет Politeka.net, Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе вместе с 2004-го года. У них трое детей, недавно Альбина родила дочку, которую назвали Агатой. В социальных сетях пара показывает свою семейную жизнь.

На этот раз в своем Инстаграм Альбина показала видео, где проводит свой выходной день с мужем.

На видео Альбина и Валерий находятся одни на пляже, идет дождь, и благодаря этому атмосфера становится очень романтичной.

"Сегодня целый день идет дождь. Солнца нет. Зато есть гроза, гром. На улице нет детей. И только лягушки квакают. И счастливые молодые родители получили минутку и выбрались из дома чтобы насладиться летом" - говорит Альбина.

Далее видео разбавляют мелодичной вставкой, где супруги купаются в ливень. "Наши выходные" - пишет певица.

"Счастья и радости молодым", "Ах, какие же вы оба классные", "Кайф! Вы суперская пара и отличная семья" - пишут поклонники пары.

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