Приезд российского певца Валерия Меладзе в Украину наделал шума

Как известно, 56-летний артист 8 июля стал одним из хедлайнеров четвертого дня фестиваля Atlas Weekend, который проходит в Киеве. Его выступление вызвало неоднозначную реакцию в Сети. Пока одни украинцы, которые не одобряют гастроли российских исполнителей во время войны, сыпали гневными комментариями, другие с удовольствием постили кадры с концерта или даже лично с ним в соцсетях.

Так, снимки с Меладзе появились на страничках певиц Миши Романовой и Виктории Смеюхи, бывшей солистки из "НеАнгелов".

Также Валерию удалось впечатлить и юную дочь юмористки Елены Кравец из "Квартал 95". 18-летняя Маша опубликовала в своих "сториз" в Инстаграм кадры с концерта, показав толпу, которая кайфовала под известную песню Меладзе "Красиво", передает Politeka.net.

"Красиво ты вошла в мою грешную жизнь, Красиво ты ушла из неё...", - пел артист со сцены, а Маша в это время махала в такт рукой, не выпуская мобильного.

Девушка пририсовала к кадрам множество красных сердечек, видимо, приятные эмоции ее захлестывали в этот момент.

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