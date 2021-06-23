Дочь юмористки из "Квартал 95" Елены Кравец, Маша, заставила "залипнуть" гипнотическим видео

18-летняя девушка, как известно, профессионально занимается танцами. В своем новом посте в Инстаграм она решила похвастаться талантом, опубликовав несколько архивных роликов, передает Politeka.net (чтобы посмотреть, проскролльте вниз).

"Несколько моих выходов на @hypedance.battle ☄️ Очень хотелось бы поделиться и оставить эти воспоминания у себя в профиле, так как это мой первый опыт участия в батлах, и пройти в полуфинал для меня было абсолютной неожиданностью. Пусть в этих выходах пока не всё идеально, но в любом случае, это был бесценный опыт! Дальше - больше!", - разоткровенничалась Маша в подписи.

На кадрах девушка предстала в объемном наряде: футболке оверсайз и широких штанах. Одежда как раз не сковывала движений, и дочь Кравец, кажется чувствовала себя как рыба в воде. Во время выступления ее обступили другие ребята-танцоры, судя по одобрительным возгласам которых, Машин талант оценили по достоинству.

Пользователи кинулись комментировать увиденное. Одной из первых отреагировала мама девушки.

"Машулик… какая импровизация крутая!)), - похвалила Елена дочь. - Я сейчас буду смотреть это в двадцатый раз! Кажется, я скоро запомню и выучу все движения!))) хотя вряд ли это можно повторить...♥️"

"аааеее❤️"; "Горжусь 🖤✨"; "Йооо. Молодец, вообще респект тебе 🙌"; "Маша, как классно 😍🔥🙌 я тоже хочу 😭"; "Ошалеть😍"; "Какое классное владение телом🔥 👏", - присоеднились другие.

Напомним, что Елена Кравец кардинально сменила имидж после ухода из "Женского квартала": "Минус 10 по паспорту".

Как сообщала Politeka, дочь Елены Кравец засняла, как мама "отрывается" с Кошевым и Ткачом в Турции: "От зари до зари".

Кроме того Politeka писала, что Кравец из "Квартал 95" обратилась к мужу, показав его опасное увлечение: "Мой главный пилот!".