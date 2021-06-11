Дочь юмористки из "Квартал 95" Елены Кравец, Маша, которой недавно исполнилось 18-ть, все еще в поисках своего идеального образа

Девушка любит экспериментировать с внешностью, часто меняя цвет и длину волос, макияж, стиль в одежде. Результатами метаморфоз дочь Кравец, как правило, делится с публикой в соцсети.

В этот раз девушка опубликовала свежие кадры в "сториз" в Инстаграм, на которых показала себя с новой прической, передает Politeka.net. Маша выпрямила темно-русые локоны, подстриженные "лесенкой", а также, обработав кадры в фильтре, придала себе немного кукольный облик с розовыми губами и такого же цвета румянцем.

Как известно, дочь Кравец профессионально занимается танцами и уже несколько лет, как не живет с родителями. Девушка еще в старшей школе начала жить отдельно, снимая квартиру со своей подругой. Елена признавалась, что сначала очень переживала, давая такую свободу старшей дочери. Но сейчас она спокойна и уверена, что это отличная возможность для подростка правильно взрослеть и многому научиться.

"Первое время я волноваться, но знала, где она, знала, что она в безопасности, ведь я уверена в родителях подруги Маши. Она очень быстро повзрослела и стала настоящей хозяйкой. Это, действительно, школа жизни", - делилась юмористка.

Ранее мы рассказывали, что в сети дочь Кравец часто называют ее копией. Девушка действительно очень походит на мать чертами лица. Также, судя по всему, она переняла и актерский талант. Недавно Маша покуражилась перед камерой в кружевном корсете.

Напомним, что Елена Кравец кардинально сменила имидж после ухода из "Женского квартала": "Минус 10 по паспорту".

Как сообщала Politeka, дочь Елены Кравец засняла, как мама "отрывается" с Кошевым и Ткачом в Турции: "От зари до зари".

Кроме того Politeka писала, что Кравец из "Квартал 95" обратилась к мужу, показав его опасное увлечение: "Мой главный пилот!".