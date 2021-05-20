Дочь украинской комедийной актрисы, звезды "Квартал 95" Елены Кравец показала свою новую эффектную прическу

Старшей дочери звезды "Квартала 95" и "Женского Квартал" Елены Кравец Маши Кравец уже исполнилось восемнадцать лет. Причем уже два года как юная красавица живет самостоятельно – отдельно от родителей. По словам Елены, такое решение дочь приняла сама и она не стала препятствовать желанию девушки.

Как можно заметить на фото Маши, внешне она довольно сильно похожа на свою маму, однако после смены прически и цвета волос молодую девушку просто не узнать.

В этот раз в разделе Стори в социальной сети Инстаграм на своей странице Маша поделилась кадрами с очередного преображение, локоны она состригла под каре, завив в мелкие кудри и оставив их распущенными.

Покрутив головой перед камерами, девушка акцентировала внимание на новом имидже, лаконично написав на кадрах: «Впереди интересный денек».

До этого мы писали, что 18-летняя Мария отправилась вместе с мамой в Турцию. Там звезды «Квартал 95» и «Женского квартала» успешно совмещали работу с отдыхом и развлечениями. Мария делилась с поклонниками в Инстаграм кадрами с курорта, хвастаясь не только видами, но и досугом.

В этот раз девушка опубликовала свой вечерний лук, который состоял из черных велосипедок и объемной курточки. Волосы Мария собрала в тугой хвостик, а яркий макияж сделал ее визуально старше своих лет.

Напомним, что Елена Кравец кардинально сменила имидж после ухода из "Женского квартала": "Минус 10 по паспорту".

Как сообщала Politeka, дочь Елены Кравец засняла, как мама "отрывается" с Кошевым и Ткачом в Турции: "От зари до зари".

Кроме того Politeka писала, что Кравец из "Квартал 95" обратилась к мужу, показав его опасное увлечение: "Мой главный пилот!".