Известная певица и жена Валерия Меладзе Альбина Джанабаева показала яркое фото, удивив свежим видом

Как сообщает Politeka.net, известная российская певица, бывшая солистка группы "ВИА Гра" Альбина Джанабаева, которая недавно родила ребенка Валерию Меладзе, часто радует публику яркими публикациями в Instagram. После беременности и родов, а потом и после бессонных ночей артистка выкладывала в сеть снимки, на которых показывала, как выглядит без прикрас и ретуши. Однако теперь удивила кадром, на котором цвете и пахнет, выглядит свежо и молодо.

Как видно, Альбина запечатлена, сидя у зеркала, она при полном наряде. Перед камерой звезда появилась в очаровательном светлом платье в красных горошек, ее волосы аккуратно уложены, а на лице легкий макияж и свежий вид, она прямо сияет.

В подписи к фотографии Джанабаева написала: "Любимые подписчики, хорошего вам всем настроения". Пользователи тут же принялись активно обсуждать новую публикацию звезды: "Ну до чего ж хороша!", "Шикарная", "Взаимно, любимая моя певица", "Очень красиво", "Спасибо, и вам хорошо настроения", "Красавица! Восхищаюсь", "Платья у вас очень красивые".

Напомним, Жена Меладзе Джанабаева высказалась после поездки мужа в Украину: "Нелюбовь и неуважение...".

Как сообщала Politeka, Экс-ВИА Гра Джанабаева и Валерий Меладзе показали, каким растет их старший сын: «В нем уже так много…».

Также Politeka писала, Экс-ВИА Гра Джанабаева в романтичном платье решила сбежать от забот: "Женственна и прекрасна".