У бывшей солистки группы "ВИА Гра" Альбины Джанабаевой и ее мужа Валерия Меладзе радостное событие

Сыну знаменитостей исполнилось 7 лет. Они написали поздравления мальчику на своих страницах в Инстаграм и показали кадры с ним, передает Politeka.net.

«С днём Рождения наш дорогой мальчик!!! Яркий, талантливый, спортивный и неугомонный ❤❤❤ всегда оставайся таким!!!!! Любим», - написала Альбина.

Также она показала видео, как Лука катается на гироборде, держась за детскую коляску.

Праздничный пост по поводу семилетия сына сделал и Валерий Маледзе.

«В этом раннем возрасте в нём уже так много мужского. Вообще современные дети восхищают меня способностью впитывать знания, свободой мышления, умением отстаивать своё мнение. Но как же много нужно стараться нам взрослым, чтобы сделать этот Мир совершеннее, и чтобы наши дети были мудрее и добрее нас», - написал он.

Присоединились к поздравлениям и пользователи Сети.

«С днём рождения!🎂 Счастья и сопутствующих этому благ», «С днём рождения!!! Какой хорошенький мальчик !!! Пусть будет очень счастливым и здоровым», «Будущий покоритель женских сердец», «Лука, с Днём Рождения! Будь счастлив», - пишут в комментариях.

Отметим, в апреле у Меладзе с Джанабаевой родилась дочка. Девочку назвали Агатой.

Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева оформили брак в 2014 году.

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