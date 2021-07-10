Экс-солистка "ВИА Гры" Альбина Джанабаева, супруга певца Валерия Меладзе, всколыхнула сеть неожиданным откровением

42-летняя певица, недавно ставшая мамой в третий раз, заговорила о муках совести после поездки супруга в Украину, сделав соответствующий пост у себя в Инстаграм, передает Politeka.net.

Как известно, 56-летний Меладзе на днях стал одним из хедлайнеров фестиваля Atlas Weekend, который проходит в Киеве. Выступлению артиста предшествовало сразу несколько скандалов. Во-первых, Валерий нелестно отозвался об певице Оле Поляковой в программе "Осторожно: Собчак", вставшей ранее на защиту Ани Лорак, которая заявила о харассменте продюсера Константина Меладзе. Во-вторых, украинцы, которые не одобряют гастроли российских исполнителей во время войны, закидали Валерия гневными сообщениями в Сети.

"Любовь и совесть правят миром! Мы не всегда это замечаем, как не замечаем воздуха, которым дышим, - заявила в своем посте Джанабаева. - Но испытываем удушье, когда свежего воздуха нам не хватает…. Это не просто метафора, это жизнь. Нелюбовь и неуважение методично и планомерно разрушают, даже самого крепкого)… и да, конечно, жизнь расставляет всё по местам… А каким воздухом дышать - мы выбираем сами!"

Напомним, что Джанабаева с Меладзе вышли в свет после рождения ребенка

Как сообщала Politeka, Валерий Меладзе "врезал" Поляковой, вставшей на защиту Ани Лорак: "Это фрик"

Также Politeka писала, что Меладзе в бешенстве покинул сцену, выступление в Киеве пошло не по плану