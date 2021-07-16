Известная певица Альбина Джанабаева показала, как развлекается с мужем, композитором, Валерием Меладзе

Как пишет Politeka.net, Альбина Джанабаева еще в 2004 году закрутила роман с Валерием Меладзе, хотя он был женат на другой. Красотка родила мужчине троих детей, а официально брак оформила пара только в 2014 году, спустя пять лет после развода композитора с бывшей супругой. Сейчас красотка занимается воспитанием дочери, которую родила в 2021 году, а также ведет активно социальные сети.

На кадрах Альбина показала, чем занялась с мужем после возвращения из Киева. Джанабаева играла с Валерием в "камень-ножницы-бумага". Кто проигрывал, тот что-то делал по дому. Альбине так пришлось "залезть" на стену и взять дрель, а Меладзе мыл посуду.

Фанаты посмотрели ролик более 100 тысяч раз и написали комментарии:

"Талантливые люди во всем действительно талантливы, приятно на них смотреть, обоих обожаю", "Молодцы. Так и надо. Договариваться. И не обижаться", "Крутые позитивные и классные. Вот так надо жить и с Вас брать пример", "Супер видео))) Градус настроения повышен на целый день".

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