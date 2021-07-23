Певица Альбина Джанабаева, бывшая солистка группы ВИА-Гра, показала себя и мужа Валерия Меладзе
Как пишет Politeka.net, Джанабаева является популярной певицей, ставшая солисткой группы "ВИА Гра". Красотка закрутила роман с Валерием Меладзе. Девушка в этом году родила композитору третьего ребенка - дочь. Также знаменитость активно ведет социальные сети, где делится самым интересным с фанатами.
На новом фото красотка позировала в камуфляжной одежде и перчатках, а на голове можно увидеть защитные очки. Рядом стоял Меладзе, который был просто в черной футболке. Пара улыбалась, показывая по два пальца.
"Придумаем вместе название фоточке)?…Не упускаем из виду открытый капот, поехали", - написала Альбина под фотографией.
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Фанаты поставили более 11 тысяч лайков и написали комментарии:
"Нам четыре пива и эвакуатор, плиз", "Лиса Алиса и кот Базилио)", "Как Альбина Валерия по полям на гастроли везла", "Мы не на море, мы в огороде", "Самая классная пара шоубизнеса".
Напомним, экс-ВИА Гра Джанабаева похвасталась, как проводит время наедине с Меладзе
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