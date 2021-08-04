Певец Валерий Меладзе и его жена, экс-ВИА Гра, Альбина Джанабаева обустраиваются в новом роскошном "гнездышке"

Стало известно, что парочка приобрела дом и переехала еще до рождения их дочери Агаты, которая появилась на свет в апреле. Теперь супруги живут по соседству с братом Валерия - Константином Меладзе и Верой Брежневой.

Стоимость особняка с прилегающей территорией составила 8 млн долларов (около 215 млн гривен).

Кроме просторного и светлого дома, в дизайне которого присутствует белый мрамор, на их большом участке имеется собственный пруд и аллея для прогулок с детьми. Также имеется декоративный сад с экзотическими деревьями.

Ранее Меладзе с Джанабаевой рассказывали, как им живется в новом доме, в программе "Осторожно, Собчак". Тогда Альбина упомянула, что им пришлось отказаться от винной комнаты - зато теперь у них есть большая кладовка, где хранится все необходимое для семьи. Пара тогда не пустила журналистов в сам дом, однако позднее Джанабаева засветила интерьер "гнездышка" у себя в сториз в Инстаграм, передает Politeka.net.

Примечательно, что из-за локдауна Валерий с Альбиной распустили весь персонал, так что по хозяйству и с детьми обходятся своими силами. Певица рассказывала, что муж ей во всем помогает. Правда, периодически он все же отлучается по рабочим моментам, и тогда, по-видимому, все ложится на плечи Джанабаевой. Так, месяц назад Меладзе "рискнул" приехать в Украину, где не был очень давно, чтобы выступить на фестивале "Atlas Weekend", оставив жену с малышкой и десятилетним сыном Лукой.

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