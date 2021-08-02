Известная певица Альбина Джанабаева, жена Валерия Меладзе и экс-солистка группы ВИА Гры, показала себя и маленького ребенка

Как пишет Politeka.net, Альбина Джанабаева родила третьего своего ребенка (шестого Валерия Меладзе, - прим.ред.). На новых фото девушка решила показать как выглядит наследница композитора, которая появилась на свет 12 апреля.

На фото можно увидеть ручки девочки и только частично лицо. Малышка рассматривала цветение растения.

Фанаты, включая Надю Мейхер, поставили более 14 тысяч лайков и написали комментарии:

"За это можно все отдать", "Ну какие же сладкие ручки !!!!", "Солнышко такое", "Маленькое солнышко", "Лапушка. Счастья и мира вашему дому", "Ути тоже, моя какая прелесть", "Молодцы ! желаю Вам только счастья, здоровья, любви, оставайтесь такими счастливыми и любящими родителями!Пусть всп у Вас исполниться и осуществиться", "Боже, как же она прекрасна".

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