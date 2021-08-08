Нова солістка групи "ВІА Гра" Ксенія Попова показала, як проводить вихідний день

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram ефектна блондинка показала, як проводить день з подругою. Вони пішли в розважальний центр, де смачно поїли, після чого вирішили відвідати кінотеатр. Дівчата вибрали фільм з ефектами, який сильно їх розвеселив. На фото красуні помірялися нескромними декольте, яке у Попової виявилося набагато значніше.

"Коли прийшли на 9д кіно) як дорослі, а кричали як діти", - підписала фото подружка Попової.

Як відомо, Ксенія Попова стала однією з трьох дівчат, які потрапили в оновлений склад легендарного жіночого колективу. Сама артистка родом з Кривого Рогу. Вперше про неї заговорили, коли вона пройшла в прямі ефіри шоу «Х-фактор». До фіналу дівчина не дійшла, але запам'яталася продюсеру Костянтину Меладзе, який взяв її на місце світленької з ВІА Гри.

Нагадаємо, що Ксенія Попова вразила видом в топі з нескромним декольте: яскраві кадри.

Ще Politeka писала, що Ксенія Попова вигуляла ефектне декольте в Туреччині: "Вид заворожує".

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