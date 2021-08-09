Відома співачка Еріка Герцег, колишня солістка групи ВІА Гра, якій приписували роман з Костянтином Меладзе, зважилася показати свого коханого

Екс-солістка "ВІА Гри" Еріка Герцег вирішила показати в соціальній мережі свого таємного коханого, якого намагалася приховувати від уважної аудиторії. Так, дівчина вперше опублікувала в соціальних мережах Романтичне відео зі своїм обранцем Михайлом, якого називає чоловіком.

Як виявилося, дівчина з молодою людиною відвідала весілля близьких друзів, де і було записано щасливе Відео для неї і Михайла. На кадрах блондинка і її коханий злилися в обіймах в повільному танці, насолоджуючись часом один з одним.

"Спасибі Всевишньому, що чотири роки тому зустріла тебе. Я щаслива з тобою нескінченно, спасибі тобі велике, що ти у мене є, любов моя», — написала співачка під роликом і приховала можливість коментування, щоб уникнути зайвої уваги до казахського бізнесмена на ім'я Михайло.

Пара все ще вважає за краще не афішувати своє особисте життя, тому даний ролик — один з небагатьох, що відкривають завісу їх відносин.

Варто відзначити, що співачці Еріці Герцег довгий час приписували роман з Костянтином Меладзе з осені 2019 року. Однак артистка заперечувала всі чутки, більш того, їй було боляче читати подібне про себе і помічала, що для неї Костянтин був лише мудрим наставником.

Пізніше стало відомо, що Еріка Герцег зайнялася сольною кар'єрою, а Костянтин Меладзе оновив склад "ВІА Гри", через що користувачі мережі поширили чутки про те, як відхід дівчини пов'язаний з ревнощами дружини Меладзе-Віри Брежнєвої.

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