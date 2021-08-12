Українська співачка Ксенія Попова вирушила на прогулянку по Мілану
Як пише Politeka.net, Ксенія Попова стала відомою, ставши учасницею "Х-Фактора", де була в команді Насті Каменських. Але красуня не зупинилася на досягнутому і нещодавно дівчину запросили до нового складу групи "ВІА Гра", яку продюсує Костянтин Меладзе.
На фото красуня позувала в червоно-білому костюмі. Ксенія доповнила образ стильними окулярами, білим топом і сумочкою. Дівчина в такому образі гуляла по Мілану, Італія. Попова опублікувала кілька фото, показавши себе на різних ракурсах.
"Привіт, Мілан", - написала красуня під фотографією.
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Фанати, включаючи дружину продюсера ВІА Гри Костянтина Меладзе Віру Брежнєву, поставили більше тисячі лайків і написали коментарі:
"Красуня, костюм просто вогонь", "Ох, ну яка красуня", "як завжди, дуже красива", "о, хтось на шопінг заїхав", "таке сонечко".
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