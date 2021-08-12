Украинская певица Ксения Попова отправилась на прогулку по Милану
Как пишет Politeka.net, Ксения Попова стала известной, став участницей "Х-Фактора", где была в команде Насти Каменских. Но красотка не остановилась на достигнутом и недавно девушку пригласили в новый состав группы "ВИА Гра", которую продюсирует Константин Меладзе.
На фото красотка позировала в красно-белом костюме. Ксения дополнила образ стильными очками, белым топом и сумочкой. Девушка в таком образе гуляла по Милану, Италия. Попова опубликовала несколько фото, показав себя на разных ракурсах.
"Привет, Милан", - написала красотка под фотографией.
В СБУ окончательно решили, что делать с Филиппом Киркоровым: "В интересах национальной безопасности..."
Оля Полякова отказалась работать с экс-продюсером Лободы: "Мне не нужен рядом..."
Эллерт ошарашил поступком после расставания с Мишиной: «А говорил, что никогда»
Осадчая оригинально показала своего третьего ребенка, тронув украинцев: "Волнующий момент для всех"
В Раде проговорились о новом локдауне, названы сроки: "Эта зараза не уйдет"
Фанаты, включая жену продюсера ВИА Гры Константина Меладзе Веру Брежневу, поставили более тысячи лайков и написали комментарии:
"Красотка, костюм просто огонь", "Ох, ну какая красотка", "Как всегда, очень красивая", "О, кто-то на шопинг заехал", "Такое солнышко".
Напомним, звезда "Х-Фактора" и новой "ВИА Гры" померялась декольте с эффектной подружкой
А еще Politeka сообщала, что звезда "Х-Фактора" и новой "ВИА Гры" в прозрачном боди показала свои прелести
Также Politeka писала, что звезда "Х-Фактора" и новой "ВИА Гры" обескуражила видом в топе с нескромным декольте