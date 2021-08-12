Украинская певица Ксения Попова отправилась на прогулку по Милану

Как пишет Politeka.net, Ксения Попова стала известной, став участницей "Х-Фактора", где была в команде Насти Каменских. Но красотка не остановилась на достигнутом и недавно девушку пригласили в новый состав группы "ВИА Гра", которую продюсирует Константин Меладзе.

На фото красотка позировала в красно-белом костюме. Ксения дополнила образ стильными очками, белым топом и сумочкой. Девушка в таком образе гуляла по Милану, Италия. Попова опубликовала несколько фото, показав себя на разных ракурсах.

"Привет, Милан", - написала красотка под фотографией.

Фанаты, включая жену продюсера ВИА Гры Константина Меладзе Веру Брежневу, поставили более тысячи лайков и написали комментарии:

"Красотка, костюм просто огонь", "Ох, ну какая красотка", "Как всегда, очень красивая", "О, кто-то на шопинг заехал", "Такое солнышко".

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