Популярная певица Вера Брежнева в интервью рассказала, какое решение они приняли с супругом Константином Меладзе

Как передает Politeka.net, Вера Брежнева является известной артисткой. Девушка прославилась благодаря своему участию в группе "ВИА Гра", которую продюсирует Константин Меладзе, там они и познакомились. Певица ушла из коллектива в 2007-ом году, после чего она начала карьеру сольной артистки. Вера активно ведет социальные сети и делится с поклонниками подробностями из своей жизни.

На этот раз Вера Брежнева дала интервью изданию "Bestin.ua". Там она рассказала про релиз новой песни "Розовый дым", и почему она исполнена именно в таком музыкальном направлении.

"Знаешь, мы искали новое для меня звучание. Если ты помнишь, в 2010 году неожиданно нашлась эта танцевальная музыка с элементами этно — в “Любовь спасет мир” — и мы поняли, что этот стиль мне очень подходит. Естественно, реакция публики тоже была очевидна. Так мы и были в этой нише, пока оба — и я, и Костя — устали от этого направления. Начали пробовать другое. Попробовали — посмотрели реакцию, попробовали — посмотрели реакцию. Бывает так, что публика привыкает к тебе в определенном образе, и это сложно потом изменить.", рассказала певица.

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