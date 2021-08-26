Певица Анастасия Приходько резко высказалась относительно критики в свой адрес

Как известно, 34-летняя артистка стала одной из судей нового проекта "Співають всі". Однако зрителям показалось, что она слишком строга к участникам. Поэтому на артистку обрушилась волна критики.

Приходько уже отвечала по этому поводу, заявив, что будет себя вести, как считает нужным.

В новом после певица вспомнила и о других скандалах, в центре которых оказывалась, в частности с выступление на «Евровидении» от России и неудачной попыткой начать политическую карьеру.

«Когда вы говорите, что я «сижу дома и там мне оставаться», я думаю о том, что во-первых, не вам это решать. А во-вторых, когда я уходила в политику, и мы сейчас не говорим о правильности выбора, а о том, что я поступила честно: ушла со сцены. Я не сидела на двух стульях и не юлила. Когда вы говорите, что я не имею права судить и высказывать свои позицию - я опытный артист с музыкальным образованием и меня пригласили в это шоу. Так, что всё я имею», - уверена певица.

А своих критиков она назвала жалкими.

«Когда вы говорите, что я ничего не добилась - я думаю, что вы жалкие. Я достигла многого и осталась человеком. Я не украла, никого не обидела и в душу не насрала. Я заработала всё честно, до последней копейки», - заявила Анастасия.

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