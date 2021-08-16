Популярная артистка Анастасия Приходько поделилась новой фотографией
Как передает Politeka.net, Анастасия Приходько является известной украинской певицей. Артистка активно ведет социальные сети и дает советы в своем блоге, также она часто отвечает на вопросы поклонников и делится с ними моментами из жизни.
На этот раз девушка поделилась новой фотографией на своей странице в Инстаграм. На снимке Анастасия сидит посреди пустыни в черном спущенном платье, которое показывает стройную фигуру девушки.
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"Как думаете, из чего соткана счастливая личность? Я начну, а вы продолжите мой список, ведь каждый может внести что-то своё, личное:
👉счастливое детство
👉 настоящие друзья
👉любимая настольная книга
👉улыбка ребёнка поутру
👉лай смешного соседнего пса
👉дорогущая сумка, которую боишься носить
👉танцы со шваброй, когда тебя никто не видит
👉поход в пижаме в магазин🙈
Жду ваши варианты в коментах😍", спросила певица фанатов.
Поклонники засыпали певицу комплиментами и оставили ей множество приятных слов в комментариях: "Красота", "Мудрая", "Милашка".
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