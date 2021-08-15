Украинская певица Анастасия Приходько заговорила про самые распространенные мифы, которые о ней пишут в сети

Как сообщает Politeka.net, у себя в Инстаграм певица устроила рубрику ответов на вопросы подписчиков.

«Три мифа про Анастасию Приходько», - задал вопрос один из поклонников.

«Первый миф о том, что я внебрачная дочь Константина Эрнста. Второй миф, что я любовница Кости Меладзе. И третий миф, что я лесбиянка», - поделилась честными ответами Приходько.

Как известно, Приходько принимала участие в российской «Фабрике звезд», которую выиграла. Позже она представляла Россию на «Евровидении». В то время в СМИ появлялись слухи о том, что способствует продвижению артистки Константин Эрнст.

С Константином Меладзе артистку связывали рабочие отношения. Позже певица признавалась, что ей было некомфортно работать в качестве подопечной продюсера. Приходько заявила, что не станет раскрывать подробности конфликта с Меладзе, чтобы ее не обвинили в хайпе.

Напомним, что Приходько с новорожденным сыном на руках пригрозила своей будущей невестке.

А еще Politeka писала, что Настя Приходько показала старшую дочку: "Полная противоположность...".

Также Politeka сообщала, что Приходько после появления в постели с молодым блогером, засветилась с ним на красной дорожке: «Инь-Янь».