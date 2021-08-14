Відома співачка Анастасія Приходько похвалилася своєю старшою дочкою

У артистки троє дітей - від першого шлюбу, Нанна, і сини від другого - Гордій і Лука, передає Politeka.net. Наймолодший з'явився на світ зовсім недавно.

Варто зазначити, що старшу дочку співачка народила від абхазького бізнесмена - Нурі Кухілави. Пара розлучилася у 2013 році.

У програмі "Неймовірна правда про зірок" Анастасія Приходько розповіла, що розлучилася з першим чоловіком через його зради, а останньою краплею стало те, що він підняв руку на маленьку дочку.

Зараз артистка перебуває у шлюбі зі шкільним другом, бізнесменом Олександром.

У своєму Instagram співачка часто ділиться сімейними кадрами.

Так, на новому фото співачка позувала з донькою, яка, можна сказати, повна протилежність матері - дівчинка зі світлим волоссям і очима.

"Вітаю, сонечка! Сьогодні мені дуже хочеться привітати вас саме так 🇺 🇦 зараз Перший Медовий Спас 🍯 або Маковій ❤ ️ нехай кожен ваш будинок буде сповнений Благодаті Божої і світлом, достатком, повною чашею любові і щастя ❤ ️

Хто вже освячував маковійчики?",- написала Настя.

"Нана красуня !!! Так схожа на Вас)❤️", "прекрасні", " красуні... зі святом!!!",- прокоментували шанувальники.

Нагадаємо, Настя Приходько мучиться від болю, почалися ускладнення

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