Известная певица Анастасия Приходько рассказала о своей боли

Украинская исполнительница пожаловалась на проблемы со здоровьем, передает Politeka.net. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

Как известно, у артистки трое детей - от первого брака, Нанна, и сыновья от второго - Гордей и Лука. Самый младший появился на свет совсем недавно.

По словам Приходько, после каждых родов у нее выпадает один зуб. В этот раз начались проблемы с зубом мудрости.

"Вот такая я опухшая и отекшая встаю каждый день, сильно болит горло, потому что осложнения пошли на него", - обратилась звезда к подписчикам.

Артистка рассказала, что зуб заболел внезапно ночью и на выходных. В связи с тем, что звезда кормит грудью, она не принимала никаких лекарств и полоскала рот раствором из соды и соли, а также отваром из ромашки.

В понедельник звезде вырвали зуб, из-за того, что появилось воспаление, отразившееся на связки.

"Боль была катастрофической, потому что, нельзя антибиотики", - поделилась певица, отметив, что пыталась успокоить боль лекарством для детей.

Приходько добавила, что боль в десне не прекращается, но она надеется, что в скором времени она и отечность уйдут.

В комментариях пользователи сети поддержали певицу и пожелали ей скорейшего выздоровления.

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