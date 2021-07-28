Певица Анастасия Приходько показала себя, поделившись рецептом
Как пишет Politeka.net, недавно Анастасия стала третий раз мамой. Девушка восстанавливает форму и уже даже осмелилась на фотосессию в купальнике. Но в этот раз Приходько решила обратить внимание на то, что о ней говорят, показавшись с бокалом.
"Алкотерапию Анастасия называла лекарствами, от которых получала разгрузку. Именно из-за алкоголизма остановилась и ее карьера"
А чего, мне нравится цитата из СМИ, привлекает внимание
Грустная дочь Ани Лорак встревожила видом на родине отца: "Софийка, все хорошо..."
Кароль во время концерта отобрала телефон у поклонника: "Какая же Тина..."
Покалеченная Кравец из "Квартал 95" на костылях поразила поведением с Кошевым и другими коллегами: кадры
Тина Кароль в наряде за 100 тысяч гривен оконфузилась с прической и макияжем: "Ужас..."
72-летняя Пугачева объявилась на празднике в обтягивающих лосинах: "Бедный Макс..."
И так, записывайте мой личный рецепт по алкотерапии
Наливаете 30 мл ламбруско
Добавляете воду и 5 огромных кубиков льда
Украшаете ягодами
Фотографируетесь
Выливаете, потому, что пить эту тёплую воду с Пузырьками невозможно
Хотя, если честно, я жду окончания ГВ, чтоб с чистой совестью выпить целый бокал хорошего вина, а может быть и два
А вас зацепили бы такие слова?
Я, если честно, уже просто веселюсь", - написала Приходько.
"Сразу видно, что запойная", - написал в шутку певец Олег Машуков. Сразу этот комментарий оценил украинский телеведущий Владимир Остапчук.
Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:
"М-да, нужно иметь железные нервы на всех этих хейтеров", "Бред полный. Оставьте Настю в покое", "Лучше два бокала))Хотя я предпочитаю целую бутылку пива. Трудно сказать зацепили бы или нет. Но, скорее нет, чем да".
Напомним, Приходько заговорила об изменах, усыновлении ребенка и побеге из дома
А еще Politeka писала, что Приходько разругалась с Деминым и известным блогером, подробности скандала
Также Politeka сообщала, что Приходько без одежды засветила тату и обратилась к украинцам