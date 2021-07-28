Знаменитая украинская певица Анастасия Приходько откровенно ответила на важные вопросы
Как сообщала Politeka.net, 34-летняя Анастасия Приходько известна как украинская артистка. Певица в браке и у неё трое детей. Об этом она часто рассказывает в своих социальных сетях.
На этот раз девушка общалась с поклонниками в Инстаграме в виде: вопрос/ответ. В своих Историях она написала: "Давайте уже отдохнем от этой тематики и поиграем. Задавайте вопросы так, чтобы я могла ответить только "да" или "нет". Обещаю быть честной!".
Первым признанием Анастасии было в том, что она удочерила или бы усыновила ребенка. На этот вопрос она ответила "да". Также она прикрепила фото со своим ребенком.
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Артистка также заговорила об изменах. На вопрос "Тебе изменяли", она ответила "да". На фото Анастасия лежит на песке в черном бандо и её образ дополняет тюрбан.
И последний интригующий вопрос был таким: "Хотела ли сбежать от всех на Кубу, пить ром, и наслаждаться тишиной?". На этот вопрос Анастасия, держа в руке бокал с коктейлем, ответила "да".
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