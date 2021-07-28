Знаменитая украинская певица Анастасия Приходько откровенно ответила на важные вопросы

Как сообщала Politeka.net, 34-летняя Анастасия Приходько известна как украинская артистка. Певица в браке и у неё трое детей. Об этом она часто рассказывает в своих социальных сетях.

На этот раз девушка общалась с поклонниками в Инстаграме в виде: вопрос/ответ. В своих Историях она написала: "Давайте уже отдохнем от этой тематики и поиграем. Задавайте вопросы так, чтобы я могла ответить только "да" или "нет". Обещаю быть честной!".

Первым признанием Анастасии было в том, что она удочерила или бы усыновила ребенка. На этот вопрос она ответила "да". Также она прикрепила фото со своим ребенком.

Артистка также заговорила об изменах. На вопрос "Тебе изменяли", она ответила "да". На фото Анастасия лежит на песке в черном бандо и её образ дополняет тюрбан.

И последний интригующий вопрос был таким: "Хотела ли сбежать от всех на Кубу, пить ром, и наслаждаться тишиной?". На этот вопрос Анастасия, держа в руке бокал с коктейлем, ответила "да".

Ранее сообщалось, Приходько в топике оконфузилась, попытавшись записать танцевальное видео: "Тема закрыта".

Также, Приходько ужаснула безвкусными образами, показав, как на ней экономили в России: «Не хватило денег на…»

Напомним, Приходько взялась за бокал, устроив развлечения с подружкой: "Всё хорошо начиналось, но..."





