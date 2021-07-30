Известная певица Анастасия Приходько выложила в сеть черно-белые архивные снимки из фотосессии 6-летней давности

Как сообщает Politeka.net, известная украинская певица Анастасия Приходько не так давно огорошила поклонников, что родила третьего ребенка, ведь свою беременность она тщательно скрывала. Теперь же в своем Instagram показала кадры из фотосессии, которые были сделаны после рождения второго ребенка – сына Гордея.

На черно-белых снимках Настя выглядит моложе, но как будто устала, при этом можно заметить, что в тот период она была излишне худой. На снимках артистка позирует в сосновом лесу, перед камерой она появилась в джинсах и черном свитере. Ее волосы распущены и небрежно уложены, а на лице нет макияжа.

В подписи к публикации Приходько написала: "Фейсбук напомнил. Фотосессия после рождения Гордея. Есть в этом что-то особенное, когда возникают перед глазами живые воспоминания. Меня часто уносят в прошлое запахи. Раннего утра - когда ты идёшь в школу. Цветущих абрикос - значит скоро день рождение. Запах летнего мокрого асфальта или после дождя сразу вспоминаю, как дед одевал мне резиновые сапоги и говорил, что я могу идти гулять".

Напомним, Приходько публично унизили из-за снимка с бокалом и откровения об алкотерапии: "Сразу видно, что запойная".

Как сообщала Politeka, Приходько заговорила об изменах, усыновлении ребенка и побеге из дома: "Да!".

Также Politeka писала, что Приходько в купальнике с вырезами поразила фигурой после родов: "Как быть многодетной мамой и такой...".