Певица Анастасия Приходько показала, как развлекается в бассейне, наслаждаясь летом
Как пишет Politeka.net, Анастасия Приходько стала популярной певицей и даже выступала на Евровидении. Красотка весной этого года родила третьего ребенка. Девушка скрывала беременность и сказала о своей радости только постфактум. Но долго девушка не стала скрывать свою фигуру и решила показать себя в новом горячем видео, которое опубликовала в Инстаграм.
На кадрах красотка была в купальнике белого цвета с вырезами. Красотка позировала в бассейне, показывая роскошную фигуру после родов, которые были не так давно.
"А мне нравится это лето
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Кто-то уже был в отпуске? Как отдохнули, где были?", - написала Анастасия.
Фанаты посмотрели видео более 7 тысяч раз и написали комментарии:
"Я предпочитаю автозагар, этим летом", "Летим в Крым сегодня", "у нас каждый день может быть отпуск, мы одесситы, но, что то не пользуемся этим, работа, заботы а лето пролетает((((", "Как русалочка", "Купальник отличный. Как раз проблемные зоны закрывает. Мне тоже такой нужен", "пузо на бортике лежит все на своих местах", "Как быть многодетной мамой и такой худой".
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