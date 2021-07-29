Известная певица Анастасия Приходько поделилась интересными мыслями
Артистка с 2013 года замужем за бизнесменом, Александром, передает Politeka.net. У пары трое детей - дочь Анастасии от первого брака, Нанна, и сыновья от второго - Гордей и Лука.
Звезда не устает признаваться в любви мужу в соцсетях, хотя тот ведет непубличный образ жизни.
В этот же раз певица удивила интересным постом, в котором рассказала, какие эмоции переживает, когда смотрит старые фильмы.
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"Прорыдать полвечера. Перестать верить в любовь. Решить, что все мужики козлы. И снова поверить в любовь к концу фильма😅 Каждый из них достоин просмотра. Из новых ничего нет, прошлась по-старенькому. Может вы что-то посоветуете из последних новинок?", - написала артистка, выдав список фильмов таких, как "Титаник", "Сладкий ноябрь", "Привидение" и других.
"Угадаете мой любимый фильм из этого списка?", - написала Приходько.
Примечательно, что звезда подкрепила запись фото, на котором позировала в топе и юбке телесного цвета. Певица лежала на песке, сверкая своей татуировкой совы.
За полчаса пост собрал более 500 лайков и много комментариев. Пользователи сети гадали, какой же фильм у артистки самый любимый.
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