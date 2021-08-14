Известная певица Анастасия Приходько похвасталась своей старшей дочерью
У артистки трое детей - от первого брака, Нанна, и сыновья от второго - Гордей и Лука, передает Politeka.net. Самый младший появился на свет совсем недавно.
Стоит отметить, что старшую дочь певица родила от абхазского бизнесмена - Нури Кухилавы. Пара рассталась в 2013 году.
В программе "Невероятная правда о звездах" Анастасия Приходько рассказала, что рассталась с первым мужем из-за его измен, а последней каплей стало то, что он поднял руку на маленькую дочь.
Сейчас артистка состоит в браке со школьным другом, бизнесменом Александром.
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В своем Инстаграм певица часто делится семейными кадрами.
Так, на новом фото певица позировала с дочкой, которая, можно сказать, полная противоположность матери - девочка со светлыми волосами и глазами.
"Приветствую, сонечки! Сегодня мне очень хочется поздравить вас именно так 🇺🇦 Сейчас первый медовый Спас 🍯 или Маковей ❤️ 💐 Пусть каждый ваш дом будет полон благодати Божией и светом, достатком, полной чашей любви и счастья ❤️
Кто уже освящал маковейчики?", - написала Настя.
"Нана красавица !!! Так похожа на Вас) ❤️", "Прекрасные", "Красотки... с праздником!!!", - прокомментировали поклонники.
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