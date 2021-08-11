Українська співачка Анастасія Приходько приголомшила поведінкою на червоній доріжці

Як передає Politeka.net, 34-річна зірка з'явилася на презентації нового сезону телеканалу «Україна». На червоній доріжці співачка засвітилася в обіймах з молодим відомим блогером і тіктокером Олегом Машуковським.

Раніше в Instagram артистки вже з'являлися фото з цим хлопцем. На знімках вона лежала з блогером в ліжку. На свіжому фото Настя тісно притулилася до Машуковського і пристрасно дивилася йому в очі.

"Інь-Янь", - коротко підписав фото Машуковський.

У коментарях під його постом залишили масу відгуків. Багато шанувальників відзначили, що дівчина блогера може приревнувати до такого фото.

"Я в шоці", «Вау, офігенні, дуже ефектно», «Ля, які», «Ну вау же», «пожежа», «черговий хайп», «це негарно по відношенню до Насті, так це може просто фотка і так вона красива, але Насті буде неприємно», - пишуть люди.

Нагадаємо, що Приходько застукали в ліжку з молодим блогером, зірка затіяла розбірки: "Та я заміжня!".

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