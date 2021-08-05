Українська співачка Анастасія Приходько показала себе разом з Виконавцем Олегом Макушовим

Як пише Politeka.net, Приходько є популярною співачкою, яка брала участь на Євробаченні від Росії. Красуня нещодавно народила третю дитину, але вже повернулася до творчості. Не забуває дівчина і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.

На новому фото Приходько здалася в шовковому вбранні. Поруч лежав Олег Макушов на ліжку.

"Мені довелося з Олегом Машуковим лежати в одному ліжку 5 годин... а все через @genaviter_official і його класної нової пісні «після 30» Так от, я не зрозуміла, причому тут був Олег, але він і тут з'явився", - написала Настя.



"Ой, дитина, всього на пару років старша за мене, вже досить доросла...", - написав Макушов під постом Насті.



"Та я заміжня!!!! Скільки тобі можна це говорити! І люблю свого чоловіка!",- відповіла Настя під коментарем виконавця.

"Pov: зла тітка закохалася в розфарбованого пуделя...", - написав Олег у себе на фото.

Фанати відразу кинулися коментувати знімок:

"Хайп не зайшов?", "Та Ви і не лаялися начебто", " задовбали зі своїми хайпами. Вже не знаєш де правда, де брехня","хто з вас розфарбований пудель".

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