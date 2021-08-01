Певица Анастасия Приходько впала в послеродовую депрессию
Как передает Politeka.net, об этом артистка сообщила на своей страничке в Instagarm (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
Мамой в третий раз Анастасия стала весной этого года. Певица в тайне родила некоторое время назад и только сегодня поделилась радостной новостью.
На днях с ней произошел неожиданный инцидент, которым она решила поделиться со своими подписчиками.
"Наверное, я поняла, что такое послеродовая депрессия... или не поняла. Сегодня я расплакалась", - призналась Анастасия.
По словам певицы, причина может показаться банальной и смешной. Как оказалось, радиоведущий Слава Демин пригласил ее на концерт певца Артема Пивоварова, но ей пришлось ответить отказом.
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"Я так расстроилась и поняла, что не могу просто сходить на концерт. Я не могу оставить ребенка. Это все из-за Демина. Кормящую мать нельзя так приглашать", - рассказала певица.
В итоге Приходько немного успокоилась и отправилась кушать.
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