Певица Анастасия Приходько впала в послеродовую депрессию

Как передает Politeka.net, об этом артистка сообщила на своей страничке в Instagarm (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)



Мамой в третий раз Анастасия стала весной этого года. Певица в тайне родила некоторое время назад и только сегодня поделилась радостной новостью.

На днях с ней произошел неожиданный инцидент, которым она решила поделиться со своими подписчиками.

"Наверное, я поняла, что такое послеродовая депрессия... или не поняла. Сегодня я расплакалась", - призналась Анастасия.

По словам певицы, причина может показаться банальной и смешной. Как оказалось, радиоведущий Слава Демин пригласил ее на концерт певца Артема Пивоварова, но ей пришлось ответить отказом.

"Я так расстроилась и поняла, что не могу просто сходить на концерт. Я не могу оставить ребенка. Это все из-за Демина. Кормящую мать нельзя так приглашать", - рассказала певица.

В итоге Приходько немного успокоилась и отправилась кушать.

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